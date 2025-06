Nur noch wenige Monate bis zur neuen Staffel von "Gen V" : Der "The Boys"-Ableger geht ab dem 17. September in die zweite Runde , wie Amazons Streamingdienst Prime Video mitteilt. Dann werden die ersten drei Folgen zu sehen sein. Weitere Episoden werden wöchentlich veröffentlicht. Das Finale steht am 22. Oktober an. Zur Verkündung des Startdatums veröffentlicht Prime Video auch einen Teaser-Trailer .

So greift der Trailer den Tod von Chance Perdomo auf

Über die Handlung der zweiten Staffel heißt es unter anderem: "Cate und Sam sind gefeierte Helden, während Marie, Jordan und Emma widerwillig an die Universität zurückkehren, belastet von Monaten des Traumas und des Verlusts." Während sie sich Vorlesungen widmen sollen, bahnt sich ein Kampf der Menschen gegen die Supes an. Zudem erfährt die Gruppe "von einem geheimen Programm, das bis zur Gründung der Godolkin University zurückreicht" und weitreichendere Folgen haben könnte, als sie annehmen.

Der tragische Tod von Schauspieler Chance Perdomo (1996-2024), der den Studenten Andre Anderson verkörperte, hat Auswirkung auf die Serie. Im März 2024 wurde bekannt, dass er bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Später wurde mitgeteilt, dass Perdomo in der Serie nicht ersetzt werden soll, die Handlung werde angepasst. In dem Clip fragt Polarity, der Vater von Perdomos Figur, den neuen Dekan: "Was ist wirklich mit meinem Sohn passiert?". An anderer Stelle droht er an, die Universität "bis auf die verdammten Grundmauern" niederzubrennen.

Die Superhelden-Serie spielt im gleichen Universum wie die Serie "The Boys". Im Fokus steht die Godolkin University, an der junge Menschen mit Superkräften - sogenannte Supes - ausgebildet werden. Anfang November 2024 gab der offizielle Account der Serie auf X bekannt, dass die zweite Staffel abgedreht sei.