Auf der San Diego Comic Con 2024 gab es vielversprechende Neuigkeiten für Fans der schrägen Superhelden-Serie "The Boys" auf Amazon Prime Video. Da das Ende der Hauptserie mit der fünften und zugleich letzten Staffel in Sicht ist, gibt es jetzt die Ankündigung zu einer Prequel-Serie, die zwei bekannte Figuren in den Mittelpunkt rückt.

Unter dem Titel "Vought Rising" soll uns dieses Spin-off in die 50er-Jahre zurückführen und den Aufstieg von Soldier Boy (Jensen Ackles) sowie das Wirken der bereits 1919 in Berlin geborenen Stormfront (Aya Cash) zeigen.