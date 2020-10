George Clooney und Bob Dylan planen eine Grisham-Verfilmung

Für den fast 80jährigen Dylan ist das nicht der erste Ausflug in die Filmwelt: immerhin hat er 1978 ein kaum bekanntes und etwas sperriges Meisterwerk gedreht - den fast vierstündigen Film "Renaldo and Clara". Außerdem ist er auch mehrfach als Schauspieler in Erscheinung getreten: etwa in Sam Peckinpahs Kult-Western "Pat Garrett jagt Billy the Kid" (für dessen Soundtrack er zudem Knockin' on Heaven's Door schrieb). Und 2003 spielte er die Hauptrolle in dem von ihm unter Pseudonym verfassten Ensemblefilm "Masked and Anonymous".