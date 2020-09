5 große Netflix-Filme, die noch heuer ins Kino kommen: Von Fincher bis Clooney

Der Filmladen-Verleih bringt auch heuer wieder die neuesten und vielversprechendsten Netflix-Produktionen auf die österreichischen Kinoleinwände - unter den 5 Werken gibt es garantiert potentielle Oscar-Kandidaten. Die Filme sind jeweils 2-3 Wochen im Kino zu sehen und danach auf Netflix im Stream verfügbar.

1. THE TRIAL OF THE CHICAGO 7

Den Anfang macht ein Historiendrama von Aaron Sorkin ("Molly's Game"): Was 1968 als friedliche Demonstration anlässlich des Parteitags der Demokratischen Partei geplant war, führte zu blutigen Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Nationalgarde. Die Organisatoren der Demonstration, unter anderem Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden und Bobby Seale, wurden der Anstiftung zu einem Volksaufstand angeklagt und die darauf folgende Gerichtsverhandlung ging als einer der berüchtigtsten Prozesse in die US-Geschichte ein. "The Trial Of The Chicago 7" ist hochrangig besetzt mit Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt und Michael Keaton.

Der Film startet am 02.10.2020 in ausgewählten Kinos in Österreich und wird zwei Wochen später auf Netflix im Stream verfügbar sein.