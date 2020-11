Gerard Butler bald in neuem "Angel Has Fallen"-Sequel zu sehen

Gerard Butler wird wieder zu Mike Banning: Der vierte Teil des "Has Fallen“-Franchise namens "Night Has Fallen“ ist in Planung und garantiert Hollywood-Action der Extraklasse.

Ric Roman Waugh, Regisseur von "Angel Has Fallen", kehrt für die Fortsetzung zurück auf den Regiestuhl. Das Drehbuch wird von Autor Robert Mark Kamen geschrieben, der bereits mit "Taken“ sein Gespür für kluge Action-Blockbuster unter Beweis stellen konnte. Butler und sein Manager Alan Siegel werden den Film unter ihrem G-BASE-Banner zusammen mit Heidi Jo Markel von Eclectic Pictures und Jeffrey Greenstein von Millennium Media produzieren. Die Dreharbeiten zu "Night Has Fallen“ werden in den Studios von Millennium Media in Bulgarien und weiteren Standorten in Europa stattfinden.