Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet 2026 mit zwei Auftaktfolgen. Am Mittwoch, den 11. Februar, treten zunächst die Männer an, am Donnerstag, den 12. Februar, folgen die Frauen. Laut einer Pressemitteilung werden die ersten zwei Episoden in Köln gedreht, wo die offenen Castings stattfinden. Dort haben die Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit, sich für einen Platz in der Show zu qualifizieren.

Zum Start der neuen Staffel erhält Heidi Klum (52) Unterstützung von Modeikone Jean Paul Gaultier (73), der sie bei der ersten Auswahl begleitet. Klum erklärt: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models. Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauern ein aufregendes neues GNTM-Jahr zu starten. Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!"