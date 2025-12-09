Auch 2025 gab es im deutschsprachigen Fernsehen wieder einiges zu feiern. Zu runden Jubiläen beliebter Sendungen wie "Das Sommerhaus der Stars", "Bauer sucht Frau", "Germany's next Topmodel" und "taff" spendierten die Sender unter anderem Spezialausgaben, prominente Gäste und mehr Sendezeit.

"Kitchen Impossible": 10. Staffel Seit 2016 kochen Tim Mälzer (54) und seine Konkurrenz rund um den Globus die Spezialität einer Köchin oder eines Kochs nach - ohne Zutatenliste und Rezept. 2025 ging "Kitchen Impossible" in die zehnte Staffel. Zum Jubiläum liefen ab April acht neue Folgen mit hochkarätigen Gästen, darunter Sido, Marteria und Jamie Oliver.

"Das Sommerhaus der Stars": 10. Staffel Auch die RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" ging im ablaufenden Jahr in die zehnte Staffel. Zum Jubiläum spendierte der Sender eine Extra-Gewinnsumme, die aber gleich buchstäblich in Rauch aufging. Denn 75.000 statt 50.000 Euro hätte es nur gegeben, wenn nicht geraucht wird. Und noch eine kleine Neuerung gab es in der Jubiläumsrunde: Das "Häuschen Elend" in Bocholt präsentierte sich etwas verändert. Wo zuletzt ein Swimming Pool war, stand 2025 eine Laube als zusätzlicher Rückzugsort. Ansonsten war das Sommerhaus so ranzig wie eh und je - und die teilnehmenden Pärchen gewohnt krawallig. Auch der berühmt-berüchtigte Sommerhaus-Fluch schlug wieder zu. Noch während der Ausstrahlung bestätigte Sarah Joelle Jahnel (36) die Trennung von ihrem Partner Ersin (37). Auch das Siegerpärchen Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) ist nicht mehr zusammen.

"Wer stiehlt mir die Show?": 10. Staffel Im Januar 2021 lief die erste Ausgabe der ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt (46). Im Oktober 2025 ging dann die zehnte Staffel an den Start. Zum Jubiläum konnte sich der Moderator über besonders prominente Mitstreiter freuen: Schauspielerin und Regisseurin Karoline Herfurth (41), Komiker Olli Schulz (52) sowie Entertainer Olli Dittrich (68) forderten ihn heraus.

"Wer weiß denn sowas?": 10 Jahre Im Jahr 2015 flimmerte die beliebte Rateshow "Wer weiß denn sowas?" erstmals im Ersten über die Bildschirme. Das Jubiläum feiert Moderator Kai Pflaume (58) am 30. Dezember 2025 um 20:15 Uhr mit einer XXL-Sonderausgabe: "Wer weiß denn sowas XXL" - mit den prominenten Rategästen Dieter Bohlen, Tobias Moretti, Mariele Millowitsch, Oliver Welke und dem früheren Teamkapitän Elton.

"Bauer sucht Frau": 20 Jahre Die Kuppelshow "Bauer sucht Frau" wurde 2005 zum ersten Mal bei RTL ausgestrahlt. Seit der Premiere ist Inka Bause (56) als Moderatorin dabei, die in all den Jahren schon etlichen Landwirten die große Liebe beschert hat. In der Spezialausgabe "20 Jahre Bauer sucht Frau - Das ganz große Wiedersehen" blickte sie auf die vergangenen Jahre zurück. Mit dabei waren Kult-Paare wie Narumol und Josef, Uwe und Iris oder Bruno und Anja.

"Sturm der Liebe": 20 Jahre Ebenfalls das 20. Jubiläum feierte die Serie "Sturm der Liebe" im Ersten. Emotionen, Intrigen und Happy Ends berühren Fans seit 2005. Ursprünglich sollte das Format lediglich um die 100 Folgen erhalten. Doch die Liebesverwicklungen rund um das fiktive Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" kamen so gut beim TV-Publikum an, dass die Produktion schnell verlängert wurde. Am 18. November 2025 zeigte die ARD die 4.500 Folge. Heute ist die Serie eine der erfolgreichsten und langlebigsten Telenovelas Europas.

"Germany's next Topmodel": 20. Staffel Seit 2006 gehört Heidi Klums (52) "Germany's next Topmodel" fest zum Programm von ProSieben. Im Februar startete die 20. Staffel der Castingshow, und das zum Jubiläum gleich doppelt. Einige Wochen lang gab es nicht nur donnerstags, sondern auch dienstags neue Folgen - getrennt nach Männern und Frauen. Erst in der 13. Folge trafen die Kandidatinnen und Kandidaten dann aufeinander. Neben mehr Sendezeit durfte sich Klum auch über viele prominente Gastjuroren freuen, etwa Naomi Campbell, Catherine Deneuve, Adriana Lima und Eva Herzigova. Fortgesetzt wurde das Konzept aus dem Vorjahr, in dem erstmals eine Kandidatin und ein Kandidat gekürt wurden. 2025 sicherten sich Daniela Djokic (21) und Moritz Rüdiger (19) den Sieg.

"taff": 30 Jahre Seit drei Jahrzehnten liefert das werktägliche Magazin "taff" Neuigkeiten über Stars und Sternchen, menschliche Schicksale und aktuelle Trends. Am 29. Mai 1995 zeigte ProSieben die erste Folge. Zum Jubiläum gab der Sender ab dem 28. April zwei Wochen lang zusätzliche Sendezeit für das Format, das von wechselnden Moderatorinnen und Moderatoren präsentiert wird. Am längsten dabei ist Annemarie Carpendale (47): Sie moderiert "taff" seit 2005 - und feierte 2025 damit ihr eigenes 20-jähriges Jubiläum.