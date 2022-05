"Germany's next Topmodel": In Folge 14 kommt Thomas Hayo zurück

Noëlla wird zur klaren Favoritin

Der Fotograf Max Montgomery ist dagegen schwer begeistert von Noëlla. Er überschüttet sie nach ihrem Shooting mit Komplimenten - sie sei "unglaublich", "mind-blowing" und die beste Kandidatin, die er jemals bei "GNTM" geshootet habe. Die Komplimente trägt er auch noch mit Gänsehaut und "Pippi in den Augen" vor, wie Thomas Hayo später anmerkt. Drei Jobs und den größten Zuspruch - scheint so, als würde sich Noëlla als klare Favoritin der Staffel herauskristallisieren. "Das ist krass", so die anderen Mädchen, als sie davon hören. "Sie kann damit direkt ins Finale."

Da wollen die anderen natürlich auch hin - wobei die Leichtigkeit verloren geht. Martina vergisst über ihre sportlichen Ambitionen, jeden Ball zu treffen, das Wichtigste: "Dein Modelgesicht!", kreischt Heidi Klum (48) vom Spielfeldrand aus. Aber Martina kann sich zwischen sportlicher Leistung und schönen Posen nicht entscheiden. Sie will beides und so vermasselt der Ehrgeiz ihr das Spiel. Ein ähnliches Problem hat Lena (21). Sie ist so konzentriert auf den Schlag mit dem Schläger, dass Heidi in einer Tour meckert: "Gesicht, Gesicht, Gesicht!"

Sportlich geht es weiter. Der Elimination-Walk wird diesmal zum wortwörtlichen Runway. In einem Stadion müssen die Models im Duell gegeneinander antreten - und zwar auf der Laufbahn. Erst sollen sie einen 100-Meter-Sprint hinlegen und dann direkt auf den Laufsteg, natürlich so cool wie möglich und ohne zu schnaufen. Noëllas Höhenflug hört auch hier nicht auf, ihre sportlich-lässige Schlusspose in der Hocke ringt Hayo weitere Komplimente ab.