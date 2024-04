"Klappe, die erste!" für die neue fiktionale Comedy-Mockumentary "Gerry Star" auf Prime Video. Wie der Streaminganbieter in einer Aussendung verlautbaren ließ, sind die Dreharbeiten zur Serie (in der Nähe von Wien!) nun gestartet. Alle acht 25-minütigen Episoden der Serie starten 2024 exklusiv bei Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.