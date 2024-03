Story erinnert an Genre-Hits

"Pauline" hört sich wie ein Mix aus "Buffy", "Supernatural" und "The Chilling Adventures of Sabrina" an. Disney+ möchte also eindeutig im beliebten Teen-Mystery-Genre mitmischen. Auf den ersten Blick klingt die Prämisse vielversprechend, könnte allerdings mit absurden Over-the-Top-Storyplots, trashigen Special Effects und grottigen Schauspieler:innen aber auch nach hinten losgehen ...

Laut Disney+ vereint die Serie einen diversen Cast aus Nachwuchsschauspieler:innen und Größen der deutschen Film- und Fernsehlandschaft vor der Kamera: