Gute Nachrichten für Freunde der Datingshow "Hochzeit auf den ersten Blick": Sat.1 bringt eine weitere Kuppelshow mit ähnlichem Prinzip an den Start. Ab dem 17. April läuft die Reality-TV-Sendung "Gestrandet... in den Flitterwochen", bei der sich zwölf Singles "auf das romantischste Abenteuer ihres Lebens" begeben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Clou der Sendung: Erst kommt die Hochzeit, dann das Kennenlernen.