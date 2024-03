Die Bachelors 2024: Wer sind die zwei Gewinnerinnen?

Achtung, Spoiler! Folge 9 war bereits gestern auf RTL+ abrufbar. Hardcore-Fans wissen demnach, dass Kim und Lissy nicht im Staffelfinale dabei sein werden.

Team Dennis: Wird Katja oder Rebecca gewinnen?

Bachelor Dennis verriet in der drittletzten Folge, dass es eine Frau gibt, bei der er sich vorstellen könnte, sich in sie zu verlieben. Offenbar hat sich Dennis' Herz inoffiziell also bereits entschieden. Um welche der zwei Finalistinnen könnte es sich handeln?

Fans der Show sind sich sicher: Die Entscheidung wird auf Katja fallen. Auf Instagram kommentieren sie fleißig ihre Vermutungen. "Also wenn Dennis nicht Katja nimmt, weiß ich ja auch nicht. Das war soooo eindeutig, dass er so krass auf sie steht", "Bei Dennis wird auch ganz klar Katja gewinnen" oder "Katja und Dennis würden einfach so gut zusammen passen", heißt es da beispielsweise.

Ob sie mit ihrer Einschätzung recht behalten werden, wird sich bald zeigen.