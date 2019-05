Geyrhalter: "Am Ende muss ein Film rauskommen, der nicht langweilig ist"

Wie kommt man auf die Idee, einen Film über das Thema "Erde" zu machen?

Wir sind an einen Zeitpunkt angelangt, in dem der Mensch mehr Erdoberfläche bewegt als die Natur. Ich wollte mir das einfach anschauen, es ins Kino bringen und dem Kinopublikum zeigen, wie es passiert, wo es passiert und warum es passiert. Ich selber kann auch Bagger fahren und diese Maschinen bedienen. Wir bewegen deshalb so viel Erdoberfläche, weil wir es ohne Aufwand können. Wir machen es nicht mit Hacke und Schaufel und sind am Ende des Tages müde, sondern wir sitzen in einer Kabine und bewegen zwei Joysticks.