"Es hat einen Unfall gegeben, bei dem sich ein Camper verletzt hat", hieß es auch vom Moderations-Duo Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Auch vom Krankenhaus war die Rede. Was genau passiert war und wie es dem Sänger geht, ließ der Sender aber lange offen. Zuschauerinnen und Zuschauer mussten weit mehr als eine Stunde warten, bis in der Sendung Details verraten wurden. Ein Krankenwagen habe den Sänger heute abgeholt, verdeutlichte Köppen, bevor die Prüfung gezeigt wurde.

Die neueste Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ( auch via RTL+ ) hat am Dienstag, den 3. Februar 2026, mit schockierenden Szenen begonnen. Der Sender RTL zeigte Bilder aus der neuesten Dschungelprüfung , bei der es zu einem Unfall gekommen ist. Gil Ofarim (43) war ausgerutscht und hatte sich anscheinend verletzt .

Dr. Bob sicher, dass es Gil Ofarim "gut geht"

Ofarim ging zusammen mit Eva Benetatou (33) in die Dschungelprüfung "Schwierige Fanggelegenheit". Nacheinander sollten die beiden so schnell wie möglich schwimmende Pads hinter sich lassen, ein kurzes Stück schwimmen, einen Buzzer drücken und dann über einen schmalen Steg innerhalb von sechs Sekunden eine Plattform erreichen, um dort einen Ball zu fangen. "Das hier ist wirklich anstrengend", warnte Camp-Arzt Dr. Bob (75) noch und gab den beiden Schutzbrillen sowie -westen. Die Hindernisse seien "sehr rutschig" und "Sicherheit ist sehr wichtig", erklärte er. Falls sie stürzen, sollten sie versuchen, ins Wasser zu fallen.

Bei einem der Durchgänge rutschte der Sänger aus und blieb auf hartem Untergrund liegen. Helfer und Dr. Bob eilten herbei, um sich um Ofarim zu kümmern. Das Spiel wurde abgebrochen. Es habe bei der Untersuchung zwar keine Auffälligkeiten gegeben, aber der 43-Jährige sei zum Röntgen ins Krankenhaus geschickt worden, sagte Dr. Bob. Der sei "sicher, dass es ihm gut geht". Er werde zur Sicherheit vollkommen durchgecheckt, konnte Mit-Camper Patrick Romer (30) den anderen Promis vorlesen und ebenfalls nach Angaben des Senders bestätigen: "Gil geht es soweit gut."