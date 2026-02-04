Einmal mehr ging es an Tag 12 bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um Gil Ofarims (43) Hotel-Skandal und den Seitensprung von Eva Benetatou (33) mit Samira Yavuz' (32) Noch-Ehemann Serkan (32). Daneben war aber auch auf unterschiedlichste Weise das alte Rein-Raus-Spiel ein wiederkehrendes Thema. Die Promis sprachen über ihr Sexleben, ein Teilnehmer musste am Ende der Sendung die Show verlassen und ein anderer Kandidat wurde ins Krankenhaus gebracht, kam aber zurück.

Eva Benetatou in der Opfer-"Dauerspirale" Zunächst ging es hoch her, denn RTL deutete zu Beginn der neuesten Ausgabe (auch via RTL+) an, dass sich Ofarim bei der Dschungelprüfung schwer verletzt haben könnte. Bevor die Angelegenheit jedoch aufgelöst wurde, wollten noch einige Einspieler und Werbepausen gezeigt werden. So richtig los ging es daher mit Yavuz, die einem Vulkan gleich ausbrach. Bei der Fortsetzung eines Spiels kam es zu sehr deutlichen Worten der 32-Jährigen. Die Promis hatten sich Tierfiguren zuordnen sollen und Benetatou bekam von Yavuz eine Schlange. Erstere hatte zweiterer nach dem Seitensprung geschrieben, dass sie ein offenes Ohr für sie habe. Doch das schreibe man nicht, wenn man zuvor "offene Beine" hatte, polterte Yavuz: "Es tut dir nicht leid, was du gemacht hast." Sie solle nicht auf "Was soll das denn?" machen und es "mit Würde" tragen, die Schlange zugeteilt bekommen zu haben. Benetatou hänge in einer Opfer-"Dauerspirale" fest, erklärte Yavuz. Simone Ballack (49) schaltete sich dazwischen und wollte beschwichtigen. "Es bringt nichts. Ein Mann, der nicht bei seiner Frau bleiben möchte, den wirst du nicht halten", sagte sie. Wenn ein Typ so drauf sei, solle sie froh sein, dass er weg ist. Er solle sie "am Arsch lecken". Ballack habe damit Erfahrung, wie sie im Dschungeltelefon andeutete: "Ich wurde auch schon betrogen und nicht nur einmal."

Ein Ofarim im Camp, einer da draußen Ofarim bekam in dem Rückblick von Stephen Dürr (51) ein Chamäleon zugeteilt. Es gebe einen Gil im Camp und einen da draußen. Für ihn sei es der totale Kontrast, dass der Sänger immer noch da ist, während man draußen Unmengen an Kritik höre. Die Leute erwarteten sich, dass er zu dem Hotel-Vorfall spreche. Er glaube Gil, dass dieser eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe, würde sich aber wünschen, dass dieser sich nicht wie ein Chamäleon anpasst, sondern dass er die Kritik annimmt und sagt, was nicht richtig gelaufen ist. Tatsächlich entschuldigte sich Ofarim im Dschungeltelefon, aber nicht so, wie die meisten wohl erwartet haben: "Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, hatte aber nie etwas mit der Stadt Leipzig, oder mit dem Bundesland Sachsen zu tun." Wenn dies so herübergekommen sei, wolle er sich bei den Bewohnerinnen und Bewohnern Leipzigs entschuldigen und bei allen in Sachsen, die sich angesprochen gefühlt haben. "Das tut mir leid, das wollte ich nicht." An späterer Stelle sprachen die beiden auch noch einmal unter vier Augen. Eine solche Erklärung impliziere Dürrs Ansicht nach, dass es da etwas gebe, das die Öffentlichkeit nicht weiß. "Ich kann es nicht wiedergutmachen", entgegnete der Musiker. "Ich darf nichts sagen", meinte er. "Ich kann und darf nicht. [...] Kannst du dir vorstellen, wie frustrierend das ist?" Ofarim hoffe, dass Anfeindungen, Hasskommentare und Ablehnung eines Tages aufhören. Gleichzeitig sagte er den Kameras aber auch: Die "völlige Offenlegung" werde es "niemals" geben. "Es wird nicht passieren."

Kein "öffentlicher" Partner Ballack kam auf ihre gescheiterten Ehen zu sprechen. Sie sei zweimal verheiratet gewesen und auch zweimal geschieden. Sie komme heute aber gut alleine klar und brauche keinen Mann an ihrer Seite. "Früher habe ich das gemacht, was die Männer wollten", erzählte sie. Jetzt mache sie nur noch, was sie möchte. Ballack deutete aber an, dass da offenbar jemand ist. Auf Ariels (22) Frage nach einem Partner erwiderte sie: "Keinen öffentlichen." Es sei besser, wenn nicht immer alles öffentlich stattfinde. Von Michael Ballack (49) wurde sie 2012 geschieden, der tragische Unfalltod des gemeinsamen Sohnes Emilio im Jahr 2021 führte laut ihr auch zum Aus der zweiten Ehe. Ihr damaliger Mann habe sie nicht mehr verstanden und es habe an der Kommunikation gemangelt. Darauf angesprochen, warum sie noch den Nachnamen Ballack trage, antwortete sie: "Den würde ich immer behalten, meine Kinder heißen ja auch Ballack." Dass Ballack einst mit einem Fußballspieler zusammen war, brachte Ariel unterdessen auf eine Idee. Sie bewarb sich als "Spielerfrau", wenn es denn einen Profi geben würde, der an ihr interessiert ist. Die Namenssache würde für sie nicht infrage kommen, außer bei "Ariel Ronaldo".

Ein Ofarim im Krankenhaus Für Ofarim und Benetatou ging es in die Dschungelprüfung "Schwierige Fanggelegenheit", die für den Sänger mit einem Besuch im Krankenhaus endete. Die beiden sollten nacheinander möglichst schnell schwimmende Pads hinter sich lassen, ein Stück schwimmen, einen Buzzer drücken und innerhalb von sechs Sekunden über einen schmalen Steg eine Plattform erreichen, um einen Ball zu fangen. So hätten sie sich die bekannten Sterne erspielen können. Dr. Bob (75) warnte vor der Prüfung noch, dass die Hindernisse "sehr rutschig" seien. Ofarim rutschte jedoch aus und blieb liegen. Der Camp-Arzt und Helfer kümmerten sich um ihn und untersuchten den Musiker. Zwar wurden dabei keine Auffälligkeiten festgestellt, zur Sicherheit wurde Ofarim jedoch in eine Klinik gebracht. Die Prüfung wurde abgebrochen und der Unfall habe Benetatou besorgt, sagte sie. Derartiges habe sie "noch nie erlebt". Der Reality-Star ging alleine zurück ins Camp und verkündete dort: "Es fehlt jemand." Alle fragten sich selbstverständlich, ob Ofarim denn zurückkommen würde - und damit spielte der Sender auch lange. Mit-Camper Patrick Romer (30) durfte schließlich vorlesen: "Gil geht es soweit gut." Der Sänger werde sicherheitshalber komplett durchgecheckt. "Die Diagnose war gut", versicherte auch Dr. Bob später noch einmal im Gespräch mit den Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Der Musiker habe ein paar blaue Flecken und bekomme Schmerzmittel.

Seit Monaten "keine Intimität" Noch bevor Ofarim sein Dschungel-Comeback geben konnte, gab es einen anderen Höhepunkt - beziehungsweise keinen. Ariel habe schon seit mehreren Monate "keine Intimität" mehr mit einem Mann gehabt. Dabei wünsche sie sich doch, "die große Liebe zu finden." Sie wolle heiraten, noch mehr Kinder bekommen und "einen Partner an meiner Seite, mit dem ich mein Leben teilen kann". Ariel ziehe allerdings nur Männer an, die noch bei Mama wohnen. Einen Bankmann habe sie mal gehabt, der auch "super lieb" war, aber das machte sie "nicht horny". Zeit, dass auch die anderen Camperinnen und Camper über Erlebnisse und Vorlieben sprachen. Romer gestand, bereits fremdgegangen zu sein, "vielleicht zwei Mal in meinem Leben". Für Ballack sei es unterdessen ein No-Go, wenn ein Mann im Restaurant die Rechnung nicht übernimmt. Yavuz möge autoritäre Männer. Benetatou hatte schon einmal Sex im Flugzeug, Hubert Fella (58) schaue manchmal Pornos und "natürlich" sei er bei der Dating-App "Grindr" angemeldet. Dürr habe unterdessen schon einmal beim Dreh einer Sexszene hyperventiliert, ihm sei schwarz vor Augen geworden.



Schließlich kehrte Ofarim zurück. Er habe "großes, großes Glück gehabt", diese "krasse Nummer" so überstanden zu haben. Hardy Krüger jr. (57) stellte ihm sein Bett zur Verfügung und der Sänger beichtete den hungrigen Mitcampern, dass er wegen der Tabletten ein Bananensandwich essen musste - "labbriges Toast mit Banane reingeschnitten", wie er vor der Verkündung, welcher Promi die Show verlassen musste, noch einmal erläuterte. Gehen musste Dürr, der vom Gil da drinnen noch eine längere Umarmung bekam.