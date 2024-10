"Gina": Trailer-Premiere. Ein ganz besonderes Mädchen

Ulrike Koflers neuer Kinofilm nach "Was wir wollten" ist ein weibliches Drei-Generationen-Porträt aus der Sicht eines Kindes, das sich nicht damit abfinden will, dass das Schicksal einzig davon abhängt, wo man hineingeboren wird. "Gina" läuft ab 22. November im Filmladen Filmverleih österreichweit in den Kinos! Auf film.at gibt es hier die exklusive Trailer-Premiere: