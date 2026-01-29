Zurück zu ihren Wurzeln? Fast 20 Jahre nach ihrer Doku-Soap "Jana Ina & Giovanni" wollen die Zarrellas künftig wieder Einblicke in ihr Leben geben - und das bei Netflix. Beim "What next?"-Event des Streamingdiensts in Berlin ließen die Zarrellas am 28. Jänner 2026 die Katze aus dem Sack: Sie bekommen ihre eigene Doku-Serie. Damit treten Jana Ina (49) und Giovanni (47) direkt in die Fußstapfen der Kaulitz-Brüder und sollen 2026 das nächste Reality-Zugpferd für Netflix werden.

Wie "DWDL.de" berichtet, verspricht das Format einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen: Zwischen dem Glanz der großen TV-Bühnen und dem ganz normalen Wahnsinn einer deutsch-italienisch-brasilianischen Familie. Netflix setzt hier voll auf den Kontrast zwischen rotem Teppich und Alltagsstress. Ein Starttermin ist demnach noch nicht fix, aber der Vorgeschmack, den das Paar in Berlin lieferte, macht klar: Es wird emotional, laut und wahrscheinlich sehr familiär.