Giovanni Zarrella (47) hat am 4. Dezember 2025 sein Debüt als Gastgeber von "Die große Weihnachtsshow" im ZDF gefeiert - und dabei gleich für einen denkwürdigen TV-Moment gesorgt. Als sein Idol Eros Ramazzotti (62) auf der Bühne in Offenburg stand, wurde es unerwartet emotional: Der italienische Superstar richtete vor laufenden Kameras bewegende Worte an Thomas Gottschalk (75), der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. Nach einem Medley seiner größten Hits kam Zarrella mit seinem Landsmann ins Gespräch. "War das 'Wetten, dass..?'?", wollte der Moderator wissen, als es um Ramazzottis letzten deutschen TV-Auftritt ging. "Ja, da war ich oft", bestätigte der Sänger - und brachte dann überraschend Gottschalk zur Sprache.

Eros Ramazzotti: "Ich wollte ihn umarmen" "Ich habe davon erfahren und ich wollte ihm alles Gute wünschen und ihn umarmen", sagte Ramazzotti sichtlich bewegt. Über seinen langjährigen Weggefährten fügte er hinzu: "Er ist wirklich auch ein sehr netter Mensch." Die beiden verbindet eine lange Geschichte: Ramazzottis Ex-Frau Michelle Hunziker (48) war einst Co-Moderatorin bei "Wetten, dass..?". Auch Giovanni Zarrella schloss sich den Genesungswünschen an. "Thomas, alles alles Gute. Die besten Genesungswünsche schicken wir dir. Forza, Thommy!", rief er ins Publikum. Ganz Offenburg, so der Gastgeber, umarme Thomas und wünsche ihm das Allerbeste. Doch der Abend bot weit mehr als diesen emotionalen Höhepunkt. Für Zarrella selbst ging ein Kindheitstraum in Erfüllung: "Mama und Papa haben mir 1988, da war ich zehn, ein Album unter den Weihnachtsbaum gelegt. Es hieß 'Musica è'", erzählte er dem Publikum. Dass er nun neben seinem "persönlichen Helden" auf der Bühne stehen durfte, ließ ihn sichtlich strahlen.

Rekordspenden Die Premiere als Nachfolger von Carmen Nebel (69), die sich vor rund einem Jahr nach fast zwei Jahrzehnten verabschiedet hatte, geriet zum vollen Erfolg. Innerhalb von nur 105 Minuten sammelten die prominenten Gäste an den Spendentelefonen exakt 3.669.419 Euro für Brot für die Welt und Misereor ein - ein neuer Rekord für die Benefizgala. Musikalisch bot der Abend ein Feuerwerk an Schlagerstars: Beatrice Egli (37) ließ ganz in Weiß leise den Schnee rieseln, Andreas Gabalier (41) interpretierte "White Christmas" im Bing-Crosby-Stil - allerdings in kurzer Lederhose und Janker. Howard Carpendale (79) sang "Lass es schneien" und die No Angels stellten Songs aus ihrem neuen Weihnachtsalbum vor. Zarrella selbst sang ein "Ave Maria" zu Ehren seiner verstorbenen Großmutter: "Das würde auch meiner Nonna da oben gefallen." Einen kleinen Wermutstropfen gab es dennoch: Als bereits der Abspann lief, sprach Zarrella noch einmal ins Mikrofon - ohne zu bemerken, dass der Ton bereits abgedreht war. Was er dem Publikum noch sagen wollte, blieb unhörbar. Doch der Entertainer überspielte den Moment souverän. Am Ende zählte ohnehin nur eines: "Danke für diesen wundervollen Abend", strahlte er. "Wir wünschen Ihnen die allerbeste und schönste Weihnachtszeit."