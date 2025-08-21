Dick Brave ist zurück ! Der Rockabilly-Star, der mit seiner Mischung aus Rock'n'Roll, Retro-Charme und Live-Energie Kultstatus erlangte, meldet sich nach zwölf Jahren Funkstille zurück. Pop-Star Sasha (53) lässt seine Kunstfigur am Samstagabend (23. August) in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF erstmals wieder aufleben.

Abenteuerliche Jahre abseits der Bühne

Wie die "Bild"-Zeitung weiter meldet, habe Sashas Rockabilly-Zwilling während seiner Auszeit vieles abseits der Musik ausprobiert. "Ich war Stuntman mit einem Motorrad in einer Stunt-Show, habe als Cowboy auf einer Farm gearbeitet, war aber auch auf einer Alm und habe eigenen Käse hergestellt", wird er zitiert. Das sei alles sehr aufregend gewesen, aber am Ende habe er festgestellt, dass ihn nichts so sehr erfülle wie die Musik - "deshalb bin ich jetzt zurück". Ein neues Foto zeigt den Musiker mit charakteristischer Haartolle und im rosa Vegas-Shirt vor einer Musicbox.

Zum Beweis, wie ernst es ihm ist, erscheint nun auch die neue Single "Back for Good", im Januar 2026 folgt das gleichnamige Album. "Auf meinem Comeback-Album wird es die größten Comeback-Songs aller Zeiten geben - in meinem ganz eigenen Sound", verrät Dick Brave dem Boulevardblatt vorab. Ab Frühjahr 2026 ist zudem eine Tournee durch 13 deutsche Clubs geplant.