In insgesamt 13 actiongeladenen Spielen treten mutige Herausforderer – die Contenders – gegen die übermächtigen Profis an und kämpfen um jeden Punkt. So klingt das Konzept zur neuen Prime-Video-Produktion „Gladiators – Die Show der Giganten“ . Moderiert wird dieses Event passenderweise vom Erfolgs-Host-Trio von „Ninja Warrior Germany“ Frank „Buschi“ Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra. Die von RTL Studios produzierte Show wird ab dem 6. August 2026 mit allen Folgen bei Prime Video verfügbar sein. Am 4. und 5. September startet die Show bei RTL, die weiteren Folgen werden jeweils freitags ausgestrahlt.

Darum geht es bei „Gladiators – Die Show der Giganten“

In acht Vorrunden stellen sich jeweils zwei Männer und zwei Frauen der ultimativen Herausforderung und versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln – und sich damit einen entscheidenden Vorteil für den Eliminator zu verschaffen. Denn so heißt der legendäre Hindernisparcours, der am Ende jeder Show wartet! Hier treten die Contenders im direkten Duell gegeneinander an und kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Nur wer Nervenstärke, Taktik und körperliche Höchstleistung vereint, hat eine Chance auf den Titel.

Die packende Atmosphäre der in der Messehalle Düsseldorf aufgezeichneten Show sorgt dabei für echtes Arena-Feeling. Im großen Finale entscheidet sich schließlich, wer sich gegen alle anderen durchsetzt und zum „Gladiators Champion“ gekrönt wird. „Gladiators – Die Show der Giganten“ ist pure Adrenalin-Unterhaltung – intensiv, mitreißend und perfekt für alle, die große Wettkämpfe lieben.