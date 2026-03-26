RTL stellt ab 27. April 2026 um 20:15 Uhr eine faszinierende psychologische Frage: Ist die Gruppe tatsächlich klüger als das Individuum? In " Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" sind Bauchgefühl, Mut zur Entscheidung und schnelle Reaktionen gefragt. Begleitet wir das alles - unter der Moderation von Ralf Schmitz - durch Spielspannung, Humor, viel Raum für spontane Improvisation und jeder Menge Überraschungen.

Einer gegen 200: Kann ein Einzelner die Masse schlagen?

Was ist das Spielprinzip der neuen Gameshow? Ein Kandidat erhält vier Chancen, mit seinem Schätzwert näher an der Realität zu liegen als der Durchschnitt des Publikums. Gelingt der Coup, winken 10.000 Euro – scheitert er, wandert das Geld in den "Jackpot der Vielen". Das große Finale bietet einen spannenden Twist: Der beste Schätzer aus dem Publikum wechselt die Fronten und spielt selbst um den Gesamtsieg.

Ralf Schmitz preist seine RTL-Show in einer Presseaussendung folgendermaßen an: "'Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens' ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser-Schätz-Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!"

Nach dem Auftakt am 27. April erscheinen weitere Shows bei RTL am 4. Mai und 11. Mai, jeweils um 20:15 Uhr. Alle Folgen sind eine Woche vorab auf RTL+ verfügbar.