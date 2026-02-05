Oliver Glasner zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballtrainern der Gegenwart. Spätestens mit dem FA-Cup-Sieg mit Crystal Palace gegen Pep Guardiolas Manchester City, dem ersten großen Titel der Klubgeschichte der Eagles, hat sich der Oberösterreicher endgültig einen Namen auf der internationalen Fußballbühne gemacht. Bereits zuvor sorgte Glasner mit dem sensationellen UEFA-Europa-League-Triumph 2022 mit Eintracht Frankfurt für Aufsehen. Sky Sport Austria widmet dem Erfolgstrainer unter dem Titel "Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation" eine exklusive Doku , die am Samstag, den 7. Februar 2026 Premiere feiert.

Denken, Wirken und Alltag des Crystal-Palace-Trainers

Für das Porträt des gebürtigen Salzburgers war Sky Sport Austria Filmemacher Marcus Klimmer eine Woche lang an der Seite von Oliver Glasner in London und dokumentierte den Alltag des Crystal-Palace-Trainers aus nächster Nähe. Die Dokumentation zeichnet ein vielschichtiges Bild von Glasners Arbeitsweise, seinem Führungsstil und seinem Standing im englischen Fußball.

Die Sky Seherinnen und Seher erleben Oliver Glasner dabei nicht nur am Trainingsgelände, sondern auch in seinem unmittelbaren Umfeld. An seiner Seite steht Co-Trainer Michael Angerschmid, der Glasner seit Jahren begleitet und als enger Vertrauter eine zentrale Rolle in dessen täglicher Arbeit einnimmt. Die Dokumentation zeigt die Dynamik dieses Trainerduos ebenso wie die akribische Detailarbeit, die Glasners sportlichen Erfolg ausmacht.