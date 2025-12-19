"Glenkill"-Trailer: Hugh Jackman in einem Schafskrimi

2026 erwartet uns ein Kinospaß der etwas anderen Art: In "Glenkill: Ein Schafskrimi" übernehmen keine Geringeren als Schafe die Ermittlungen und klären ein Verbrechen auf ihrer Farm auf. Ebenfalls mit dabei: Hugh Jackman sowie Emma Thompson . Zur Einstimmung gibt es hier den Trailer :

Darum geht es in "Glenkill"

Schäfer George (Jackman) liest seinen geliebten Schafen jeden Abend Krimis vor und nimmt an, dass sie kein Wort davon verstehen. Doch als ein mysteriöser Vorfall das friedliche Leben auf der Farm durchbricht, wird den Schafen bewusst, dass sie selbst nun die Ermittlungen übernehmen müssen. Also folgen sie der Spur der Beweise und machen menschliche Verdächtige ausfindig. Dabei beweisen sie, dass auch Schafe brillant darin sein können, Verbrechen aufzuklären. Ein neuer, geistreicher Krimi der etwas anderen Art!

In der englischen Originalfassung sind als Schafe Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O’Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein und Rhys Darby zu hören.