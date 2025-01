Die 20. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet am 13. Februar und zahlreiche Prominente feiern das Jubiläum mit.

"Und Mama, bist du bereit?" "Ich bin bereit, let's go!": Lässig klatschen sich Mutter Heidi Klum (51) und Tochter Leni (20) in dem kurzen, aber proppevollen Instagram-Video ab. In knapp einem Monat startet die 20. Staffel des ProSieben-Erfolgsformats "Germany's next Topmodel" (ab 13. Februar, donnerstags, 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf joyn). "Unglaublich" findet das Model-Mama Heidi. Und genauso unglaublich liest sich die Liste der Gastjurorinnen und -juroren und weiteren Beteiligten, die das Video preisgibt.

Leni Klum 2006 noch an der Brust gefüttert Für Leni Klum (20), heute selbst erfolgreiches Model, schließt sich mit ihrer Mitwirkung in der 20. Staffel ein großer Kreis. Die kleine Leni wurde während der Dreharbeiten zur ersten Staffel, die 2006 ausgestrahlt wurde, von ihrer Mutter backstage noch an der Brust gefüttert. Damals stand Lena Gercke (36), heute als Unternehmerin erfolgreich, auf dem Laufsteg und kämpfte um den Sieg. Sie gewann schließlich nicht nur die erste Staffel 2006. Seither setzte sie auch Maßstäbe für alle weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

"Ich weiß gar nicht, wie ich mich heute konzentrieren soll" Eine ganze Enzyklopädie an Model-Insiderwissen hält Allzeit-Super-Model Naomi Campbell (54) für die neuen Kandidatinnen und Kandidaten bereit. Wenn jemand weiß, wie man sich auf den Laufstegen dieser Welt bewegt, dann sie. Ganz nervös wird Heidi Klum, wenn in der neuen Staffel diese beiden als Juroren neben ihr Platz nehmen: Schwager Bill und Ehemann Tom Kaulitz (beide 35). Speziell in Toms Anwesenheit scheint Heidi nervös zu machen, wie sie in dem kurzen Video zugibt: "Ich weiß gar nicht, wie ich mich heute konzentrieren soll."

Catherine Deneuve erscheint hinter der Zeitung Und dann lässt Heidi Klum, versteckt hinter einer riesigen Zeitung, die Promi-Bombe platzen: "Was? Catherine Deneuve ist bei 'Germany's next Topmodel'?", liest sie. Und hinter der Zeitung neben ihr zeigt sich tatsächlich der französische Weltstar mit einem charmanten "Hello!" Die heute 81-jährige Deneuve stand bereits mit 13 vor der Kamera und hat den europäischen Film der vergangenen sechs Jahrzehnte maßgeblich mitgeprägt. Als aparte Werbefigur kennt man sie außerdem bestens. Die weltweiten Schlagzeilen der 60er-Jahre beherrschte jedoch sie: Sixties-Kult-Model "Twiggy", bürgerlich Lesley Lawson (75). Die ehemalige Mini- und Mode-Ikone setzt dem Promi-Reigen die Krone auf und ist wie das niederländische Topmodel Romee Strijd (29), das deutsche Männer-Model Johannes Huebl (47) und sein britischer Kollege David Gandy (44) in der Jubiläumsstaffel als Gastjuror mit an Bord.