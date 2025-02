Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Am 13. Februar 2025 um 20:15 Uhr geht es auf ProSieben bzw. Joyn los - zunächst mit den weiblichen Models. Am darauffolgenden Dienstag, dem 18. Februar, sind dann die männlichen Modelanwärter das erste Mal zu sehen. In der 13. Folge, am 27. März, treffen Männer und Frauen erstmals aufeinander. Danach gibt es dann wieder wie gewohnt immer donnerstags eine neue Folge.

Dadurch ergibt sich folgender Episoden-Fahrplan - immer um 20:15 auf ProSieben und Joyn: