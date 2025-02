Heidi Klum (51) gehört von Anfang an dazu - ansonsten läuft bei "Germany's next Topmodel" inzwischen so einiges anders ab als noch 2006. Die beliebte Modelshow feiert 2025 die nunmehr 20. Staffel (ab 13. Februar, 20:15 Uhr bei ProSieben oder auf joyn). Zeit für einen Rückblick auf die größten Veränderungen.

Der Cast Wer darf sich bei "GNTM" bewerben? Auf diese Frage gab es zu Beginn strenge Antworten. Das neue deutsche Topmodel sollte damals jung, dünn und modelschön sein. In den ersten Jahren lag das Mindestalter bei nur 16 Jahren - und der Cast glich oftmals eher einer Teenie-Schulklasse. Lovelyn Enebechi (28) etwa war bei ihrem Sieg 2013 gerade mal 16. Heidi Klum schwärmte viele Jahre lang von ihren "Meeedchen" - bis Staffel 16. Seit der 17. Staffel (2022) dürfen auch wesentlich ältere Teilnehmerinnen mitmachen. Erstmals betrug das Altersspektrum 18 bis 68 Jahre. Seitdem nennt Klum die Kandidatinnen "Models". Martina Gleissenebner-Teskey (53) schaffte es als erstes Best-Ager-Model ins Finale und wurde Drittplatzierte. Auch in Sachen Größe und Körpermaße änderten sich die Bedingungen. Die Mindestgröße betrug in den ersten Staffeln 1,72 Meter, was 2013 an die internationalen Normen - 1,76 Meter - angepasst wurde. Dieses Maß ist inzwischen wieder gefallen, auch andere altbekannte strenge Model-Standards wie Alter und Körperform gelten nicht mehr. Damit trägt die Show den Wandlungen in der Fashionbranche Rechnung. Das Motto lautet seit einigen Jahren vermehrt: Vielfalt.

Und so wurde der Cast immer diverser. In der zehnte Staffel 2015 trat mit Pari Roehi (35) erstmals eine Transgender-Kandidatin an. 2021 gewann mit Alex Mariah Peter (27) zum ersten Mal ein Transgender-Model. 2018 wurden zum ersten Mal Curvy Models bei den Castings ausgewählt. Fünf Jahre später holte Vivien Blotzki (24) 2023 als erstes Curvy-Model den Sieg. Vor allem Staffel 17 stellte beim Thema "Diversity" einen großen Fortschritt dar. Mit von der Partie waren Models mit einer Größe von 1,54 bis 1,95 Meter, mit Kleidergrößen von 30 bis 54 und mit einem Altersspektrum von 18 bis 68 Jahren. 2024 folgte in der 19. Staffel eine weitere sehr große Umstellung: Erstmals öffnete sich "GNTM" auch für männliche Kandidaten - und Heidi Klum kürte am Ende eine Siegerin und einen Sieger. Jermaine Kothé (20) ist der erste Mann, der die Modelshow gewonnen hat. Auch in der Jubiläumsstaffel 2025 bleiben Männer präsent. Sie erhalten sogar noch mehr Raum: In den ersten Wochen laufen zum ersten Mal zwei Folgen pro Woche - dienstags für die Frauen, donnerstags für die Männer. In der 13. Folge, die für den 27. März (Donnerstag) geplant ist, treffen Männer und Frauen dann aufeinander.

Die Jury Nicht nur beim Cast, auch bei der Jury hat sich einiges getan. Bis 2018 hatte Heidi Klum wechselnde, jedoch für eine Staffel durchgängig dieselben männlichen Juroren an ihrer Seite. Insgesamt waren es in 13 Staffeln zwölf, darunter Peyman Amin (53), Thomas Hayo (56), Bruce Darnell (67) und Wolfgang Joop (80). In der elften Staffel wurde das Jurykonzept um Klum erstmals verändert: Die Kandidatinnen wurden aufgeteilt und kämpften dann im Team Thomas Hayo oder Team Michael Michalsky (57). Die beiden Juroren coachten den Laufsteg-Nachwuchs auf unterschiedliche Weise. Klum, von Anfang an Jury-Chefin, geriet noch mehr in den Fokus als finale Entscheiderin. Das ist seit Staffel 14 noch stärker der Fall. Seitdem greift sie auf verschiedene Gastjuroren innerhalb der Staffel zurück, die ihr in jeder Folge unterstützend zur Seite stehen.

Dreharbeiten und Finale Als Lena Gercke (36) im Jahr 2006 die erste Siegerin wurde, war das Finale noch aufgezeichnet. In der vierten Staffel gab es erstmals eine Live-Show zum Finale, damals gewann Sara Nuru (35). In Staffel sieben schafften es nicht nur wie bislang gewohnt drei, sondern sogar erstmals vier Kandidatinnen ins Live-Finale. 2015 musste das große Live-Finale in der Mannheimer SAP-Arena wegen einer Bombendrohung abgebrochen werden. Ein Jahr später fand das Finale in der Stierkampfarena Colisseu Balear auf Mallorca statt. Zum ersten Mal kämpften dabei fünf Finalistinnen um den Titel. Nachdem danach noch einige Finalshows in großen Hallen stattgefunden hatten, setzt man seit der 15. Staffel auf ein TV-Studio. In Staffel zwölf warteten erstmals "Shoot-outs" auf die Nachwuchsmodels. Dabei wählte Heidi Klum während der Dreharbeiten immer wieder zwei Wackelkandidatinnen aus, die in direkten Duellen gegeneinander antreten mussten - die Verliererin musste die Show verlassen.

Im Jahr darauf (2018) änderte sich etwas am Gewinn der Sendung: Siegerin Toni Dreher-Adenuga (25) kam auf das Titelbild der "Harper's Bazaar" anstatt der "Cosmopolitan". Die Siegerin der 16. Staffel, Alex Mariah Peter, erhielt erstmals seit 13 Jahren keinen Vertrag bei der Modelagentur ONEeins Fab von Klums Vater Günther (79). Die Vermarktung der Nachwuchsmodels der Show übernahm die Künstleragentur SAM Artists. Während die beliebte Umstyling-Folge noch immer läuft, hat bei Tieren als Shootingpartner ein Umdenken stattgefunden. "Mir würde das heute auch nicht mehr einfallen, mit Tieren einen Shoot zu machen", sagte Klum im Interview mit Jam FM im Februar 2024. In den Anfangsjahren gehörten Aufnahmen mit exotischen Tieren wie Spinnen und Schlangen noch fest zum jährlichen "GNTM"-Repertoire.