"Was hab' ich mich heute gefreut, zur Arbeit zu kommen!", sagt Heidi Klum (52) zum Auftakt der 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Zum ersten Mal in der Geschichte von GNTM machen dieses Jahr die Männer den Auftakt. Bei der Auswahl der Männermodels hat Heidi Klum prominente Unterstützung von Modedesigner Jean Paul Gaultier (73) als Gastjuror. Dieser mischt sich dann auch sogleich unter die Models im Backstage-Bereich und gibt sich selbst als Casting-Teilnehmer aus. Inkognito mit Sonnenbrille, Mütze und Kapuzenpullover versucht er, die Männer auszuhorchen. Doch der Schuss geht nach hinten los: Einer der Kandidaten erkennt Gaultier sofort. Darauf macht der Modedesigner vor, wie's geht und schreitet unter Applaus und Zurufen den Laufsteg auf und ab, bevor er sich zurück zu Heidi Klum auf die Bühne begibt. "Hier kommen die Boys", kündigt Heidi dann die erste Runde Runway-Walks an. Von jung bis alt, schlank bis muskulös oder kurvig, extravagant bis unscheinbar, es ist alles mit dabei. Der Catwalk soll so inklusiv wie möglich gestaltet werden, das liegt Heidi Klum bereits seit Jahren am Herzen.

Model mit Bart und Bierbauch Kandidat Carsten (48) etwa hat noch nie gemodelt. Er sticht durch seinen langen Bart und den runden Bauch aus der Masse heraus. "Ich hab einen Speckmantel, aber egal". Natürlich sei ihm aufgefallen, "dass alle jünger und dünner sind. Aber ich will einfach sehen, wie weit ich komme". Er kommt auch direkt eine Runde weiter. "Du hast so ein schönes Lächeln unter deinem Schnauzer", findet Heidi. Auch der Kölner Lukas (20) sagt, er mag es, aus der Masse herauszustechen. "Ich bin hier, um meinen Traum zu verwirklichen. Ich brauchte länger, um selbstbewusst zu werden. Ich hoffe, du gibst mir eine Chance", sagt er in der Vorstellungsrunde zu Heidi. Die bekommt er und ist eine Runde weiter. Genauso wie der 23-jährige Oscar aus Hamburg. "Ich dachte, wie geil wärs, Model zu werden" und: "Ich will mir beweisen, dass ich attraktiv bin". "Heidi, willst du mich haben", singt Norvi im pastellblauen Glitzer-Bodysuit. Ja, sie will - und er ist weiter. Ebenfalls begeistert der 31-jährige Toni, ehemaliger Handballspieler der deutschen Gehörlosen-Nationalmannschaft. "Da ich jetzt nicht mehr Handball spiele, habe ich nun Zeit zum Modeln".

Kandidat erklärt, wie man Rinder besamt Für Aufsehen sorgte auch ein ehemaliger Fußballspieler und Boxer, der gelernter Landwirt ist, wie er erklärt. "Ich besame Rinder", so der Mann im violetten Anzug mit schwarzer Sonnenbrille und erklärt Heidi dann anschaulich, wie dieser Job genau funktioniert. Besonders überzeugend ist Boxer und Model Ibo (20). Heidi Klum kommentiert: "Oh mein Gott, der ist ja bildhübsch, boah!" Auch von Louis (23) ist sie begeistert. "Mit seinem markanten Gesicht hat er einen großen Wiedererkennungswert". Beide kommen weiter. Ingenieur Martin (35) arbeitet in der Automobilbranche. Er ist professioneller Modellauto-Rennfahrer. Mit voluminöser weißblonder Mähne schreitet er mit selbsternannten "Clownschuhen" über den Laufsteg. "Jetzt ist Platz in meinem Leben für ein Abenteuer", sagt er und kommt ebenfalls weiter.

70-jähriger Model-Anwärter überzeugt Einer der ältesten Casting-Teilnehmer ist Mostar (70) und überzeugt Heidi Klum und Jean Paul Gaultier mit langem weißen Haar, einem beeindruckenden Langschnauzbart und einem selbstbewussten Walk über den Laufsteg. Danach spielt "Mosti" für Heidi ein Lied auf seiner mitgebrachten Maultrommel vor. Mitkandidaten und Jury sind gleichermaßen überzeugt. "Formidable!", ruft Jean Paul Gaultier aus. Transmann Jill (44) erklärt: "Ich mags bunt. Ich liebe Farben". Das zeigt sich nicht nur im knall-violetten Outfit, sondern auch unter der Haut, die von Kopf bis Fuß mit bunten Tattoos bedeckt ist. Auch dafür gibt's Platz und Applaus auf der Bühne von GNTM. "Ich bin mein halbes Leben als Frau herumgelaufen", erklärt der heutige Lebenscoach. "Ich habe lange versucht, nicht bunt zu sein. Jetzt lebe ich mich umso mehr aus. Ich bin hier, weil ich endlich Ich bin."

400 Teilnehmer haben Heidi Klum und Jean Paul Gaultier bereits gesehen. "Doch die Schlange reißt einfach nicht ab", erklärt Heidi gegen Schluss der Sendung. Und darum geht's weiter mit der nächsten Runde auf dem Laufsteg. Godfrey (33) aus Wien hat schon zehn Jahre Erfahrung als Model, wie er sagt. Aber: "Vor Heidi zu stehen, ist ein unglaubliches Gefühl. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so aufgeregt sein würde!" Die Nervosität war grundlos - denn Heidi sagt: "Herzlich willkommen in der nächsten Runde". Basketballer Boureima (30) zeigt nicht nur seine Modelqualitäten, sondern auch seine Ballkünste und erklärt: "Ich habe mit meiner Schwester während meiner ganzen Kindheit 'Germany's next Topmodel' geschaut". Er gibt sich nach der ersten Runde siegessicher: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich weiterkomme, aber jetzt kann mich nichts mehr aufhalten!"

Denzel (25) aus Wuppertal hat Albinismus, seine Familie kommt ursprünglich aus Kamerun. "Meine Freunde haben mich ermutigt, herzukommen". Mit seinen blonden Cornrows, der blassen Haut und einer stark eingeschränkten Sehkraft von 25 Prozent trägt auch er zu mehr Diversität auf dem Laufsteg bei - und überzeugt: "Der ist ganz toll! Ein Muss!", so Heidi Klum. Denzel über Klum und Gaultier: "Die waren ja voll nett!"