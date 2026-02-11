Modelchefin Heidi Klum setzt wieder auf Extravaganz, Persönlichkeit und den Mut aufzufallen beim Casting der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" . Auch 2026 geht es zunächst mit zwei Folgen pro Woche los, da bei GNTM erneut männliche und weibliche Models antreten. Die Gewinnerin und den Gewinner erwarten jeweils eine Titelseite auf der Harper's Bazaar und 100.000 Euro. Bis es zur finalen Party in Los Angeles kommt, ist aber noch genügend Zeit. Wir verraten euch hier den Episodenfahrplan zur Model-Show.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr geht es auf ProSieben bzw. Joyn los - zunächst mit den weiblichen Models. Am darauffolgenden Mittwoch, dem 12. Februar, sind dann die männlichen Modelanwärter das erste Mal zu sehen. Da anzunehmen ist, dass sich der Ablauf am Vorjahr orientiert, treffen dann ab der 13. Folge Männer und Frauen aufeinander. Danach gibt es dann wieder wie gewohnt immer donnerstags eine neue Folge. Daraus resultiert folgender Episodenfahrplan (der vielleicht im Verlauf der folgenden Monate noch die eine oder andere Abweichung erfahren kann) - immer um 20:15 auf ProSieben und Joyn: