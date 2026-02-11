GNTM 2026: Wie viele Folgen und wann ist Finale?
Modelchefin Heidi Klum setzt wieder auf Extravaganz, Persönlichkeit und den Mut aufzufallen beim Casting der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Auch 2026 geht es zunächst mit zwei Folgen pro Woche los, da bei GNTM erneut männliche und weibliche Models antreten. Die Gewinnerin und den Gewinner erwarten jeweils eine Titelseite auf der Harper's Bazaar und 100.000 Euro. Bis es zur finalen Party in Los Angeles kommt, ist aber noch genügend Zeit. Wir verraten euch hier den Episodenfahrplan zur Model-Show.
Wie viele Folgen hat "GNTM"-Staffel 21?
Die 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel" umfasste voraussichtlich wieder insgesamt 25 Episoden.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr geht es auf ProSieben bzw. Joyn los - zunächst mit den weiblichen Models. Am darauffolgenden Mittwoch, dem 12. Februar, sind dann die männlichen Modelanwärter das erste Mal zu sehen. Da anzunehmen ist, dass sich der Ablauf am Vorjahr orientiert, treffen dann ab der 13. Folge Männer und Frauen aufeinander. Danach gibt es dann wieder wie gewohnt immer donnerstags eine neue Folge. Daraus resultiert folgender Episodenfahrplan (der vielleicht im Verlauf der folgenden Monate noch die eine oder andere Abweichung erfahren kann) - immer um 20:15 auf ProSieben und Joyn:
- 11. Februar: Folge 1 (weibliche Models)
- 12. Februar: Folge 2 (männliche Models)
- 18. Februar: Folge 3 (weibliche Models)
- 19. Februar: Folge 4 (männliche Models)
- 25. Februar: Folge 5 (weibliche Models)
- 26. Februar: Folge 6 (männliche Models)
- 4. März: Folge 7 (weibliche Models)
- 5. März: Folge 8 (männliche Models)
- 11. März: Folge 9 (weibliche Models)
- 12. März: Folge 10 (männliche Models)
- 18. März: Folge 11 (weibliche Models)
- 19. März: Folge 12 (männliche Models)
- 25. März: Folge 13 (ab nun weibliche + männliche Models)
- 2. April: Folge 14
- 9. April: Folge 15
- 16. April: Folge 16
- 23. April: Folge 17
- 30. April: Folge 18
- 7. Mai: Folge 19
- 14. Mai: Folge 20
- 21. Mai: Folge 21
- 28. Mai: Folge 22
- 4. Juni: Folge 23
- 11. Juni: Folge 24
- 18. Juni: Folge 25 (Finale)