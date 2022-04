"GNTM" Folge 10: Mit diesem Rauswurf hat wohl niemand gerechnet

Unerwarteter Rauswurf

So gut läuft es nicht für jede. Lena (21) und Viola (21) sind die Schwächsten beim Shooting und müssen zittern. "Es war nicht eure Woche", kündigt Heidi an. Lenas Foto hat sie dann doch noch gerettet. Viola allerdings hat kein Bild mehr bekommen. "Breaks my heart", so Heidi bei ihrem Abgang. Doch dabei bleibt es nicht. Während Inka (19) und Lou-Anne noch vor Heidi stehen, wundern sich die anderen im Backstage, dass heute nur eine gehen musste. Zu früh gefreut. Inka wirkte zu wenig selbstbewusst, so das Urteil. "Ich muss dir leider sagen, ich habe kein Foto für dich", schickt Heidi sie völlig überraschend nach Hause.

Die Models können es kaum glauben. "Es ist unerwartet, deswegen trifft mich das so hart", so die nahezu sprachlose Inka, die sich vor wenigen Folgen noch ihre gesamte Mähne für die Show hat zum Pixie-Cut schneiden lassen. So geschockt sah man die anderen bisher noch nicht. "Man darf sich keinen Fehler mehr erlauben", zieht Lou-Anne aus der Erfahrung. "Das ist echt ein hartes Game. Und es wird härter je näher wir dem Ziel kommen", so Sophie.