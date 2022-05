"GNTM": Zweifaches Mutter-Tochter-Halbfinale mit Leni Klum

Eine weitere Herausforderung sind die Kleider, die die Models bei dem Shooting auf der Stange tragen müssen. Diese sehen aus wie aufblasbare Zelte aus Fallschirmsprung-Material. Oder wie Noëlla es sagt: "Ich fühle mich wie ein Marshmallow."

Lustige Momente zwischen Leni und Heidi

Ein weiteres Highlight der Folge kommt mit Heidi Klum (48) ans Set: Die Gastjurorin ist diesmal Tochter und Model Leni Klum (18), die mit Komplimenten an die Models, ihrem Kichern und ihrem gebrochenen Deutsch für Unterhaltung sorgt. Mama Klum: "Heute gucke ich nicht nur auf die Models, sondern auch auf meinen Nachwuchs, dass der sich benimmt..." Leni: "Was ist Nachwurst?"

Die zwei machen dem anderen Mutter-Tochter-Gespann der Staffel, Lou-Anne (18) und Martina (50), Konkurrenz. Als das Töchterchen sich die Sonnenbrille aus Mamas Tasche holt, seufzt Heidi: "Ich hab' ihr genau gesagt, was sie tun soll, aber sie hört ja nicht auf mich." Genau wie früher hätte sie für solche Fälle ihre Riesentasche dabei: "Früher waren da Windeln drin, Schnuller und was weiß ich. Jetzt schleppe ich ihr immer noch die Sachen hinterher." Dafür klebt Leni ihrer Mutter aber auch mit sicherer Hand den abgefallenen Fingernagel mit Sekundenkleber wieder auf den Finger. Als es um das Mutter-Tochter-Duo der Staffel geht, stellt Leni auch schnell klar, dass sie auf jeden Fall gegen ihre Mutter gewinnen wollen würde. "Aber ich würde dann doch nicht gewinnen wollen!", so Heidi. Zum Schluss verrät sich Heidis "Nachwurst" dann auch noch, als sie beim Abgang ihre High Heels von sich schmeißt. "Sie kann nicht auf hohen Schuhen laufen!", lacht Heidi.

Aber zurück zu den Hauptdarstellerinnen. Die nutzen bis auf Noëlla und Lieselotte die Beweglichkeit der Stange voll aus. "Jetzt sehen wir mal, wie sich das Ding bewegen kann! Das wussten wir gar nicht!", staunen die Klums bei Anita. Den Vogel schießt aber Lou-Anne ab, die sich so heftig dreht und hin- und herschwingt, dass Leni und Heidi abwechselnd kreischen, sich angstvoll umarmen, die Münder ungläubig aufreißen oder sich mit den Händen die Augen bedecken. Lou-Anne, Inbegriff der Coolness, danach nur: "Leider das letzte Shooting." Das Einzige, was sie auf die Palme bringt, ist ihre Mutter, wie der wohl heftigste Streit bisher zwischen den beiden am Abend zeigt.