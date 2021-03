GNTM: Nackt-Walk sorgt für Kritik

Klum meinte in der Sendung, sie wolle sehen, wie wohl sich ihre Kandidatinnen in ihrem Körper fühlen würden. Mit den Worten "Gleiches Recht für alle" zogen auch Klum und von Unwerth kurz im Jury-Stuhl blank – allerdings bekamen die Kandidatinnen das nicht mit.

Nackte Haut sorgt für Kritik

Gegenüber der "Bild" erklärte Vanessa Fuchs, GNTM-Siegerin aus dem Jahr 2015, dass sie den Walk nicht gemacht hätte und in ihrer Zeit als Model so etwas auch noch nie hätte machen müssen. "Speziell nach der intensiven, aber wichtigen #metoo-Zeit für unsere Mode-Branche" habe die 24-Jährige kein Verständnis für einen Nackt-Walk in der Sendung.

Eine Sprecherin des deutschen Bundesfamilienministeriums kritisierte die "Germany's Next Topmodel"-Folge ebenfalls. Gegenüber der "Bild" meinte sie: "Sexismus ist nichts, das wir einfach tolerieren oder ignorieren können. Gemeinsam müssen wir Sexismus ganz klar als das bezeichnen, was er ist: nämlich eine Form von Gewalt.“

Auch der ehemalige Juror Peyman Amin meldete sich nach der Sendung in seinen Instagram-Storys zu Wort. "Ich kann mich noch genau erinnern, wie Du zu unserer gemeinsamen Zeit in der GNT Jury auf Qualität und Authentizität gesetzt hast. Was ist nur geschehen, dass du deine eigenen Prinzipien so über Bord wirfst“, wird Amin von "Vip.de" zitiert. Er sei der Meinung, dass mit der Freizügigkeit eine hohe Quote beabsichtigt war.