"Germany's next Topmodel": Deshalb ist Kandidatin Sara nicht mehr zu sehen

In der letzten Folge hätte sie gegen Kandidatin Romy in einem Shooting-Duell antreten sollen, da Sara jedoch ausgestiegen ist, ist auch Romy nicht in der Folge zu sehen. Ullmann sei noch vor dem Ballerina-Shooting zu Heidi Klum gegangen und hätte ihr von den Neuigkeiten erzählt: "Es ist deine Entscheidung. Ich wünsche dir alles Gute", sagte Klum.