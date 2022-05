"GNTM": ProSieben reagiert auf Vorwürfe von Ex-Kandidatinnen

Nathalie Volk (25) hat in einer Instagram Story schwere Vorwürfe gegen die Model-Castingshow "Germany's next Topmodel" und Heidi Klum (48) erhoben. Die Kandidatin der neunten Staffel von 2014 behauptet unter anderem, ein Arzt sei beim Dreh erst nach drei Tagen bei ihr eingetroffen, obwohl sie unter Schmerzen gelitten habe. Zudem schrieb sie: "Ich habe Narben am Körper wegen Heidi. Vielleicht sollte die Produktion mir einen Psychologen vorschlagen?"