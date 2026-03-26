Es ist wieder so weit: Das legendäre Umstyling steht an. Bei den Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) löst dieser magische Begriff alljährlich Reaktionen von Panik bis Ekstase aus. Für Heidi Klum (52) ist es "der allerschönste Tag von allen". Bevor sie den Models neue Looks verpasst, plaudert sie beim gemeinsamen Kochen aus dem Nähkästchen. Dabei verrät sie nicht nur, welche Zutat in ihrer Küche nie fehlen darf, sondern spricht auch offen über die Kritik, der sie in ihrer Zeit als Model immer wieder ausgesetzt war, und über das Heimweh, das sie zu Beginn ihrer Karriere begleitete.

"Bandscheibensuppe" mit Knoblauch Heidi Klum besucht ihre Schützlinge auf der Model-Ranch. Sie hat eingekauft und will mit den Models ihre Lieblingsgerichte kochen: Zucchini-Pasta mit Tomatensoße und Salat sowie Beinscheibensuppe. Die rustikale Suppe mit reichlich Fleischeinlage sorgt bei Heidi für "gute Laune und ein warmes Herz". Für derart deftige Gerichte müssen sich manche ihrer Models erst erwärmen. Für Aurélie (21) und Godfrey (34) ist "Bandscheibensuppe" unbekannt. Kochrezepte hält Heidi im Übrigen für überflüssig: "In meine Suppe fliegt alles an Gemüse rein, was ich in der Küche rumliegen habe." Nur auf eine Zutat schwört sie: reichlich Knoblauch. "Vor Vampiren brauche ich wirklich keine Angst zu haben", lacht die Model-Mama.

Heidi Klum: "Bei mir hieß es immer, ich sei zu dick" Am Herd nutzen einige Models die Chance, Heidi private Fragen zu stellen. Die angehende Journalistin Julia (25) will wissen: "Wer kocht bei euch häufiger, du oder Tom?" Heidi winkt ab. "Tom hat erst mit mir kochen gelernt", erzählt sie. Auf Julias Nachfrage, was ihr wichtigstes Learning als Model gewesen sei, wird Heidi persönlicher: "Mir selbst treu zu bleiben. Viele sehen etwas in dir und sagen: ,Wir wollen dich so oder so.' Bei mir hieß es immer, ich sei zu dick. Aber ich bin nicht zu dick. Ich habe mir gesagt: ,Ich höre nicht auf die.'" Außerdem spricht Heidi offen über das Heimweh, das sie als junge Frau in den USA erlebte. Als sie mit 20 Jahren nach Amerika zog, habe sie sich zunächst sehr allein gefühlt. "Mein Englisch war nicht so gut. Und ich kannte dort nicht viele Leute - eigentlich gar keinen. Dann bist du da allein durch New York gelaufen", erinnert sie sich.

"GNTM"-Umstyling-Premiere für Alexavius Als "Nachtisch" präsentiert Heidi eine silberne Cloche, unter der sich Wollmützen verbergen. "Wer weiß, was das bedeutet?", fragt sie in die Runde - und löst damit sofort Jubel und Hysterie aus: "Umstyling!" Sechs weiblichen und sechs männlichen Models steht eine umfassende Typveränderung bevor, darunter Vollbartträger Carsten (49), Julia, Antonia (19) und Merret (20). Vor allem Merret, die sonst als coole Berlinerin auftritt, ist plötzlich "zu Tode gestresst" und bangt um ihre langen braunen Locken. Carsten hingegen hofft auf "ein bisschen Farbe im Bart". Auch Lara (19) muss sich auf einen neuen Look einstellen. Heidi findet zwar, dass sie "schönes Haar" habe, ihre Frisur sei jedoch "ganz schön langweilig". Besonders nervös ist Prince-Doppelgänger Alexavius (22). Er sorgt sich um seine dunkle Tolle und seinen gepflegten Schnäuzer. Auf ihn wartet zudem eine Premiere in der Geschichte von "GNTM": Zum ersten Mal bekommt ein Männer-Model Extensions verpasst.

Von Prince zu Thomas Anders? Während die Typveränderungen auf Hochtouren laufen, erzählt der gehörlose Tony (31) Heidi ausführlich von seinem Leben vor "GNTM". Er berichtet nicht nur von Erfolgen bei Mister-Wahlen, sondern auch von Mobbing-Erfahrungen aufgrund seiner Behinderung. "Ich versuche, negative Energie in Motivation umzuwandeln", beschreibt Tony seine Haltung. Heidi zeigt sich beeindruckt. Anna (22), die blonde Extensions erhält, ist von Yannecks (25) neuer, raspelkurzer Frisur begeistert: "Es macht ihn noch cooler, vorher war er eher der Milchbubi." Währenddessen verwandelt sich "Prince" Alexavius in ein Lookalike von Thomas Anders. Der Schnauzbart kommt ab, braune Extensions umrahmen nun sein Gesicht. Aus dem sympathischen Grazer ist äußerlich ein völlig neuer Mensch geworden.

"Du warst schon wunderschön, aber das ist krank" Bei der Enthüllung vor dem Spiegel zeigen sich die Männer-Models ausnahmslos zufrieden mit ihren neuen Looks. Carsten fühlt sich durch seinen gefärbten Vollbart sogar um 20 Jahre zurückversetzt. Und auch für die Frauen hat sich so manches Tränchen und Nervenflattern gelohnt. Die erblondete Lara fühlt sich "wie eine Barbie", was sie als "Upgrade" sieht. Antonia wiederum kommt sich mit ihrer nun halb so langen, braunorange schimmernden Frisur "wie ein Fuchs" vor. Ihr "GNTM"-Flirt Louis (23) ist begeistert, nennt den Look "ultrageil" und schwärmt: "Du warst schon wunderschön, aber das ist krank." Merrets Angst vor dem Umstyling war unbegründet. Ihre Locken sind leicht erblondet und noch länger. "Weltklasse" findet auch Alexavius' Mutter im Videocall den veränderten Stil ihres Sohnes. Journalistenschülerin Julia ist über ihre platinblonden Haare glücklich und erleichtert. Sie hatte befürchtet, dass sie mit einer unnatürlichen Haarfarbe "nicht mehr professionell als Model oder Journalistin arbeiten kann". Jetzt als "Schneekönigin" hofft sie auf "ein paar Jobs" als Model. Wie gefragt ihre neuen Looks bei Kunden sind, können die Models in der nächsten Folge testen. Dann steht eine Couture-Show an.