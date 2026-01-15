Fans von Heidi Klum (52) können sich freuen: ProSieben hat nun den Starttermin für die neue Dokureihe "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" bekanntgegeben. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer den TV-Star sowie ihre Kinder Leni (21) und Henry (20), die ebenfalls im Model-Business arbeiten, privat und bei der Arbeit. "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models", kündigte Heidi Klum an.

Ende November hatte der Sender der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt: "ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Doku über Heidi Klum und ihre Kinder Leni und Henry." Ausgestrahlt wird "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" am Sonntag, 22. Februar sowie am Sonntag, 1. März um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Laut Ankündigung sollen die drei "rund um den Globus bei ihren aufregenden Jobs im Modelbusiness" begleitet werden.