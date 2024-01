In einem Gespräch mit "Cinema Today" unterstrich Yamazaki noch einmal, dass er dieselben Figuren zurückkehren lassen möchte und zugleich davon träume, mehr Szenen auf dem Meer zu drehen. Da "Godzilla Minus One" hauptsächlich im Jahr 1947 spielt, könnte die Fortsetzung dann vielleicht in den frühen 50er Jahren angesiedelt sein.

Allerdings gibt es derzeit noch keinerlei konkrete Pläne, die das Zustandekommen eines Sequels bestätigen würden.