"Godzilla vs. Kong"-Sequel ist fix: "Son of Kong" kommt

Alte Film-Tradition

Als Titel ist offenbar "Son of Kong" vorgesehen. Damit wird auf eine alte Tradition zurückgegriffen, da ein Film mit diesem Titel bereits 1933 erschien. Der alte "Son of Kong" kam passenderweise neun Monate nach dem Start des Klassikers "King Kong" in die Kinos. In dem 70-minütigem Film von 1933 nimmt der tollpatschige Kong-Sprössling allerdings ein tragisches Ende, was ihm bei der aktuellen Wieder-Belebung hoffentlich erspart bleibt.