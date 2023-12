Im Wettbewerb der Spielfilme ist bei der 45. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis zwar kein österreichisches Werk vertreten. Dafür eröffnet am 22. Jänner das renommierte Schaulaufen des deutschsprachigen Films mit Adrian Goigingers "Rickerl", wie am Montag bekannt wurde. In den österreichischen Kinos ist die melancholisch-humorvolle Vater-Sohn-Geschichte mit Voodoo Jürgens bereits ab 19. Jänner zu sehen.

In der Festivalwoche zum Max Ophüls Preis werden vom 22. bis 28. Jänner in sieben Spielstätten in Saarbrücken und im übrigen Saarland 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm teil.