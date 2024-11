Der erste "Golden Bachelor" geht bei RTL an den Start: Franz Stärk (73) wird als Ü70-Rosenkavalier die große Liebe im Fernsehen suchen. Schon ab dem 3. Dezember können die Fans ihm in neun Folgen bei RTL+ dabei zusehen. 2025 läuft die erste deutsche Staffel von "Golden Bachelor" auch bei RTL im TV, wie der Sender am Freitag bekanntgab.

Franz Stärk, um dessen Herz 18 Ü60-Kandidatinnen auf der griechischen Insel Kreta kämpfen werden, ist voller Vorfreude: "Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter sowas aufgelegt wird", sagt er.