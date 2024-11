Die Kandidatinnen haben wie der Rosenkavalier ein fortgeschritteneres Alter als bisher gewohnt: Frauen zwischen 60 und 73 Jahren machen beim "Golden Bachelor" mit. Die älteste in der Runde ist Hotelfachfrau Bärbel (73), die zwar noch verheiratet, aber seit 20 Jahren getrennt lebend ist. Frank Stärk darf sich auf ganz unterschiedliche Frauen freuen - darunter Flugbegleiterin Sonja (61), Heilpraktikerin Susanne (63) oder auch Birgit (60), Anwältin für Familienrecht. Gewisse "Altlasten" dürften in der Senioren-Ausgabe kein Problem wie in früheren Staffeln darstellen: Altersbedingt haben natürlich alle Teilnehmer ein Vorleben, sind geschieden oder verwitwet, haben Kinder und sogar Enkelkinder.

Das ist Rosenkavalier Franz Stärk

Zuvor hatte RTL bereits Franz Stärk (73) als Ü70-Rosenkavalier vorgestellt. Er kam am 5. März 1951 in Damme zur Welt, ist wie viele seiner Kandidatinnen geschieden, hat zwei Söhne und Enkelkinder. Er lebt nach wie vor in seinem Geburtsort im niedersächsischen Landkreis Vechta. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als stellvertretender Direktor einer Gesamtschule. Seit zwölf Jahren ist er Single und träumt nun von einer neuen Frau an seiner Seite.

"Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen. Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren und freue mich sehr darauf." Er selbst mag "Musik, Radfahren, Kochen und Golfen". Musikalisch kann er sich besonders für "Lateinamerikanisch und alte jazzige Schlager" begeistern.