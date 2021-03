78. Golden Globes: Stars feierten virtuell

Kurz vor der 78. Verleihung der Globe-Trophäen stimmten am Sonntagabend (Ortszeit) nominierte Stars wie Carey Mulligan, Leslie Odom Jr. und Kate Hudson in Live-Schaltungen auf die Show ein. Für die Britin Mulligan war es in ihrer Heimat mitten in der Nacht.

Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die Zeremonie von getrennten Bühnen aus: Poehler ist in Beverly Hills vor Ort, Fey schaltete sich live aus dem New Yorker Rainbow Room dazu. Die Nominierten wurden während der weitgehend virtuellen Verleihung von Standorten auf der ganzen Welt dazugeschaltet.