Golden Globes 2021: Die GewinnerInnen im Überblick

Erster Preisträger des Abends war der Brite Daniel Kaluuya. Er erhielt den Globe als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Historiendrama "Judas and the Black Messiah" als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton.

Es ist sein erster Globe-Gewinn. Kaluuya setzte sich bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem gegen Bill Murray ("On the Rocks") und Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7") durch.