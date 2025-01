Neben dem "Joker"-Sequel erhielten auch weitere prominente Produktionen mehrere "Razzie"-Nominierungen. Die Videospielverfilmung "Borderlands" , die Superheldinnen-Saga "Madame Web" , Francis Ford Coppolas Epos "Megalopolis" und die Filmbiografie "Reagan" kommen auf jeweils sechs Nominierungen. Diese fünf Filme treten auch in der Hauptkategorie "Schlechtester Film" gegeneinander an.

In der Kategorie "Schlechteste Schauspielerin" muss sich Lady Gaga gegen Cate Blanchett ("Borderlands"), Bryce Dallas Howard ("Argylle"), Dakota Johnson ("Madame Web") und Jennifer Lopez ("Atlas") behaupten. Bei den männlichen Kollegen sind neben Phoenix auch Jack Black ("Dear Santa"), Zachary Levi ("Harold and the Purple Crayon"), Dennis Quaid ("Reagan") und Jerry Seinfeld ("Unfrosted") nominiert.