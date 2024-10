"Joker: Folie à Deux" mit Joaquin Phoenix (49) und Lady Gaga (38) entwickelt sich immer mehr zum Megaflop. Nach einem enttäuschenden Start fiel die Fortsetzung des Milliardenhits von 2019 am zweiten Wochenende um 81 Prozent - zumindest in den USA. Dabei handelt sich um den größten Absturz einer Comic-Verfilmung. Obwohl "Joker 2" dies nur im allerweitesten Sinne ist. Was womöglich eine Erklärung für den Misserfolg ist. Aber der Reihe nach.

Der tiefe Fall vom ersten auf das zweite Wochenende ist ein klarer Indikator für negative Mundpropaganda. Die in Zeiten sozialer Medien und Kommentarspalten effektiver denn je ist.

Doch auch bei der Kritik kam "Joker: Folie à Deux" nicht gut an. Bei der Sammelseite "Rotten Tomatoes" etwa sind nur 33 Prozent der Rezensionen positiv. Die stammen aber nicht nur von professionellen Kritikern, sondern auch von Fanblogs. Beim Publikum hat "Joker 2" eine ähnlich schwache Bewertung von 32 Prozent.