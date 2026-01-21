Kurz vor den Oscar-Nominierungen stehen auch die Anwärter auf den Hollywood-Schmähpreis Goldene Himbeere fest. Die Disney-Realverfilmung "Schneewittchen" und "Krieg der Welten" erhielten jeweils sechs Nominierungen. Der Negativpreis, der als "Razzie" bekannt ist, kürt jährlich die schlechtesten Leistungen der Filmbranche. Die 46. Verleihung der Golden Raspberry Awards steht am 14. März 2026, einen Tag vor der Oscarverleihung, an.

"Schneewittchen", eine neue Version des Zeichentrickklassikers von 1937 von Marc Webb (51), erhielt Nominierungen für das schlechteste Remake, den schlechtesten Regisseur und das schlechteste Drehbuch. Das Werk geht auch in der Kategorie "Schlechtester Film" ins Rennen um den Anti-Oscar. In dem Fantasyfilm spielen Rachel Zegler (24) und Gal Gadot (40) die Hauptrollen. Die sieben Zwerge sind bei der Verleihung der Goldenen Himbeere außerdem sowohl als schlechteste Nebendarsteller als auch als schlechteste Filmkombination nominiert.