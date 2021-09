"Good Girls": Staffel 4 bietet noch mehr heiße Sexszenen

Darum geht's in Staffel 4

Die finale Staffel mit zehn Folgen ist neu auf Netflix zum Streamen verfügbar. Zum Abschluss der Serie wird es noch einmal richtig dramatisch: Werden die Mütter Beth (Hendricks), Anny (Whitman) und Ruby (Retta) von ihren illegalen Geschäften wieder zurück in ihr normales Leben finden?

Das FBI und allen voran Agentin Phoebe Donnegan (Lauren Lapkus, bekannt aus "Orange Is The New Black") ist ihnen nämlich auf der Spur, Drogenboss Rio fordert immer mehr Einsatz der Frauen bei seiner Geldwäsche im Whirlpool-Geschäft und dann wäre da noch ein Auftragskiller, der Rio eigentlich töten hätte sollen – und kläglich daran scheiterte, sich dabei aber zu allem Überfluss auch noch in Beth verliebt hat.