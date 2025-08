Am sogenannten Lost Beach in Thailand sind die Realitystars eingetroffen, denn auch 2025 heißt es: "Good Luck Guys", wenn sie ihren gewohnten Luxus gegen karges Strandleben eintauschen müssen. In Zweier-Teams treten sie täglich zu einer neuen Challenge an, die über ihren Verbleib entscheidet. Täglich ist die Reality-Show auf Joyn allerdings nicht zu sehen - wir verraten euch hier, wie der Episodenfahrplan von Staffel 3 aussieht.