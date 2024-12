Wie wichtig Streaming für die Unterhaltungsbranche in den vergangenen Jahren geworden ist, zeigt eine aktuelle Auswertung von Google . Im Jahresrückblick 2024 sind nicht nur bei den Serien Streaming-Highlights vertreten, auch wenn das klassische Blockbuster-Kino gut wegkommt. Das sind die Serien und Filme , die in diesem Jahr im Trend lagen.

"Saltburn" läuft allen anderen Filmen den Rang ab

Der in Österreich und Deutschland beim Streamingdienst Prime Video von Amazon gestartete "Saltburn" von Emerald Fennell (39) sorgte nicht nur dank der Leistung von Hauptdarsteller Barry Keoghan (32) für allerhand Diskussion. Der düster-komödiantische Thriller führt auch die Liste der Filme an, bei denen im Vergleich zum Vorjahr das Suchinteresse der Nutzerinnen und Nutzer am stärksten gestiegen ist.

Sogar das Animationsabenteuer "Alles steht Kopf 2", das an den Kinokassen der bisher erfolgreichste Film des Jahres ist, muss sich auf Platz 2 geschlagen geben. Ein weiterer Kassen-Hit landet mit "Dune: Part Two" auf Platz 3 und der schon 2023 trendende "Oppenheimer" schafft es auf Platz 4 noch einmal in die Liste.

Platz 5 geht an den Suchbegriff "Deadpool", vermutlich aber nicht wegen des bereits 2016 erschienenen Films, sondern wegen der in diesem Jahr veröffentlichten, zweiten Fortsetzung der Reihe: "Deadpool & Wolverine". Der Horror-Streifen "Terrifier 3" verängstigt Zuschauerinnen und Zuschauer auf Platz 6, bevor auf Platz 7 mit der Komödie "Chantal im Märchenland" wieder Lachen angesagt ist.

Auf Platz 8 ist zwar nur "Beetlejuice" zu finden, auch hier dürfte die Popularität des Suchbegriffs aber vor allem von der 2024 veröffentlichten Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" stammen - und nicht vom Original aus den 1980ern. Die Liste vervollständigen der Netflix-Film "Damsel" mit "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown (20) und "Nur noch ein einziges Mal", der im Original den Titel "It Ends with Us" trägt.