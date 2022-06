In dieser DC-Serie des amerikanischen Senders The CW werden wir in ein Gotham City eintauchen, das nicht mehr unter Batmans Schutz steht, da Bruce Wayne ermordet wurde. Stattdessen schließt sich eine Vereinigung der sogenannten "Gotham Knights" zu einem Bund zusammen und die nächste Generation von Gothams RetterInnen ist startbereit.

Wie wir uns das vorstellen dürfen, zeigt nun ein erster Serien-Trailer: