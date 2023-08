"Gran Turismo": Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Orlando Blooms Unfall

Es gibt keine Post Credit-Szene in “Gran Turismo”, doch es war eine geplant! Orlando Bloom spielt im Film den Marketingexperten Danny Moore und hat keine Szene, in der er mit einem Auto fährt. Bloom bat Regisseur Neill Blomkamp darum, sich einmal hinter das Lenkrad setzen zu dürfen, deshalb ließ sich Blomkamp eine Post-Credit-Szene einfallen, in der Moore selber zum Raser wird

Bevor Bloom jedoch vor die Kamera durfte, musste er unter der Aufsicht des Stuntkoordinators eine Testrunde drehen. Dazu sagte Neill Blomkamp in einem Interview mit “Motor Trend”:

“Sie mussten eine Testrunde mit ihm drehen, um sein Fahrverhalten beurteilen zu können. Dabei kam er ins Schleudern und zerknitterte die vordere Seitenwand, die Aufhängung und das Rad des Autos. Es war kein Weltuntergang, und es war der einzige Unfall, den wir hatten. Ich denke, [Bloom] ist eigentlich ein ziemlich guter Fahrer. Es waren einfach die Umstände, die zum Unfall geführt haben.”